Мэр Одессы обещает принять 10 иностранных военных кораблей без проблем

Городские власти обещают создать все условия для нормального проведения международных тактических учений «Си Бриз - 2007». Об этом сегодня заявил мэр Эдуард ГУРВИЦ на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергеем КИРИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, городской голова высказал убеждение, что «проблем не будет», поскольку «предпосылок к этому нет».

Руководитель Генштаба ВСУ отметил, что принято решение своевременно начать разъяснительную работу в Одесской и Николаевской областях, где пройдут маневры - с учетом того, что в минувшем году массовые протесты в Крыму привели к срыву учений «Си Бриз» на полуострове.

С.КИРИЧЕНКО высказал, в частности, уверенность в том, что в Одессе для иностранцев будет организован прием на должном уровне. По его словам, к берегу города причалят 10 зарубежных военных кораблей. «Моряки из Америки, Грузии, Азербайджана, Греции, Турции увидят Одессу, расскажут о ней своим детям, родителям, женам, и у нас во всем мире станет больше друзей», - сказал начальник Генштаба.

Как сообщал УНИАН, С.КИРИЧЕНКО прибыл в город в преддверии главной планирующей конференции по подготовке маневров. Встреча начнется в Одессе завтра и завершится 17 марта. Сами учения пройдут 9-22 июля на Западной военно-морской базе, Широколановском общевойсковом и 2 морских полигонах, Тендровской косе, аэродроме «Школьный», в Одесском и Южном морских портах.

Некоторые организации, в частности, коммунисты и прогрессивные социалисты заявляют, что намерены провести акции против международных учений.