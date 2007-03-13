Верховный суд восстановил Жовтяка в должности губернатора Киевской области

Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Е.ЖОВТЯК.

При этом он отметил, что решение окончательно и обжалованию не подлежит.

При этом в пресс-службе ВСУ УНИАН сообщили, что сегодня действительно было запланировано заседание по этому делу, однако пресс-службе пока неизвестны результаты заседания.

Как объяснил УНИАН адвокат Е.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО, Верховный суд принял это решение, рассмотрев его жалобу на постановление Высшего административного суда Украины от 28 ноября 2006 года. Этим постановлением было отменено решение судов первой и второй инстанции о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации и возвращено на повторное рассмотрение в Киево-Святошинский районный суд дело о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности. Тем самым ВСУ, сказал адвокат, оставил без изменений постановление Киево-Святошинского райсуда от 16 июня прошлого года о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности киевского губернатора.

Как отмечает С.БОЙКО, главной причиной иска Е.ЖОВТЯКА к Президенту В.ЮЩЕНКО стала беспочвенность освобождения губернатора. По его словам, в украинском законодательстве четко прописаны все основания для освобождения чиновника от этой должности. Президент не указал таких оснований, кроме того, Е.ЖОВТЯК был освобожден с нарушением законодательства о труде, в частности, когда он находился на больничном.

Теперь, подчеркнул адвокат, после вынесения ВСУ решения Президент В.ЮЩЕНКО должен издать Указ об освобождении от должности председателя КОГА Веры УЛЬЯНЧЕНКО в связи с восстановлением на роботе работника, который раньше исполнял эти обязанности.

Справка УНИАН. Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Однако, несмотря на решение суда, Президент этого не сделал. В тот же день, когда суд восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности, В.ЮЩЕНКО своим Указом назначил на должность председателя Киевской облгосадминистрации В.УЛЬЯНЧЕНКО. Поскольку решение суда не было исполнено Президентом, 21 июня было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Государственный исполнитель обязал В.ЮЩЕНКО до 10 августа издать соответствующий Указ. Это требование также не было выполнено. Вместо этого представитель Президента В.ЮЩЕНКО подал жалобу, в которой требовал отменить постановление Киево-Святошинского районного суда о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности губернатора. В сентябре Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил эту жалобу. Но в ноябре 2006 года Высший административный суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.