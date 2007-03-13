Тимошенко не собирается выводить свои силы из парламента

Фракции “Наша Украина” и БЮТ не собираются покидать стены Верховной Рады, несмотря на свой отказ принимать участие в пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы будем находиться в помещении парламента», - сказала она.

Она подчеркнула, что объединенная оппозиция будет работать в режиме заседаний фракций. По ее словам, уже сегодня планируется провести совместное заседание двух фракций, на котором будет отработан алгоритм действий оппозиции.

Кроме того, по ее словам, “Наша Украина” и БЮТ будут работать над разработкой законов, а также ряд народных депутатов буду работать с избирателями в регионах.

«Мы будем делать все, чтобы эта неадекватная и не поддержанная на выборах народом власть чувствовала себя временной и не закреплялась на всех высотах», - сказала лидер БЮТ

Как сообщал УНИАН, сегодня представители объединенной оппозиции в парламенте решили покинуть сессионный зал, требуя выполнения 17 требований для выхода из политического кризиса.