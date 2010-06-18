Янукович хочет бороться с коррупцией «с нуля»

Справочные материалы по вопросу о борьбе с коррупцией, с которыми ознакомился Президент, по его мнению свидетельствуют о том, что раскрытие преступлений, связанных с коррупцией, "несколько улучшилось, и не настолько, как этого желает общество".

"Потому что общество считает, что взятки чиновники как брали, так и берут... В эти вопросы втянуты правоохранительные органы, судебная система... Нам обязательно нужно очень серьезно подойти к усовершенствованию законодательства по борьбе с коррупцией, а фактически, ее нужно строить, как говорят, "с нуля", - аргументировал свою позицию Виктор Янукович.

Об этом Президент заявил сегодня во время встречи с генпрокурором Александром Медведько и его первым заместителем Виктором Пшонкой, сообщает пресс-служба главы державы.

Он заметил, что в настоящее время готовится целый ряд законов, касающихся борьбы с коррупцией, и предложил Генпрокуратуре принять участие в этом процессе. "Я хотел бы, чтобы вы приняли участие в их подготовке, и мы обязательно учли бы в данных законах вашу точку зрения, ваше мнение, как подходить к искоренению коррупции в нашей стране", - сказал Президент и отметил, что сегодня крайне важно не допустить разворовывания бюджета, “чтобы каждый, кто коснется государственных средств, знал, что будет отвечать перед законом".

Медведько информировал главу государства об общих проверках Генпрокуратуры и ГлавКРУ: “В сфере материального резерва, где убытки достигают 1 млрд. 200 млн. гривен, уже возбужден ряд уголовных дел. Что касается Аграрного фонда, то тут, по результатам проведенных проверок, фактически обнаружено расхищение зерна на сумму около 150 млн. грн.", - прибавил он.