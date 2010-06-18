Попов будет выгонять чиновников КГГА по первому подозрению в коррупции?

Ни один чиновник, относительно которого возникли даже подозрения в коррупции, не сможет продолжить работу в структурах Киевской горадминистрации, заявил в интервью «Зеркалу недели» Александр Попов, назначенный 15 июня на пост первого заместителя главы КГГА. Он также сообщил, что в команде киевского мэра скоро произойдут новые изменения.

«Правоохранительные органы действительно имеют определенный набор материалов в отношении отдельных должностных лиц, и думаю, в ближайшее время они об этом скажут. Я не могу и не имею полномочий вникать в эти материалы, в то, насколько наработки СБУ, МВД или прокуратуры серьезны. Но заверяю: ни один человек, на которого хотя бы падает тень коррупции, в КГГА работать не будет», — пообещал Александр Попов.

При этом бывший министр ЖКХ утверждает, что у нынешней украинской власти есть намерение радикально активизировать борьбу с коррупцией в Киевской горадминистрации.

«Не могу назвать конкретные сроки, но очень быстро все почувствуют, что и у Президента и у Кабмина есть большая политическая воля в плане наведения порядка и борьбы с коррупцией. И горадминситрация в этом направлении будет работать с силовыми структурами плечом к плечу», — заявил Попов.

Он также сообщил, что в ближайшее время в составе киевской мэрии произойдут новые изменения.

«Думаю, команда мэра будет дополнена и структурирована. Как? Это вы скоро увидите. Далее мы вырабатываем стратегию нашего взаимодействия — четкий системный подход с пониманием того, к чему и за какой период мы должны прийти», — констатировал Попов.

Ранее «Зеркало недели» сообщало о множестве уголовных дел, открытых против служащих КГГА.