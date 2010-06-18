Пинзеник знает только один вариант получить кредит от МВФ

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК сомневается в принятии Международным валютным фондом (МВФ) политического решения о предоставлении кредита Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что решения о предоставлении Украине кредита, принятые МВФ в прошлом году, также не были политическими.

«Я не знаю случаев политических решений МВФ. Если вы имеете в виду прошлогодний опыт, опыт, который, по моему мнению, не принес пользы Украине, то он (МВФ) имел причины (для предоставления кредита Украине – УНИАН). По моему мнению, причинами таких решений были мировые экономические процессы – очень нестабильная ситуация в мире, очень серьезные проблемы в банковском секторе, и Украина могла бы стать возбудителем новых проблем. Это и есть причина, по которой в прошлому году предоставлялись средства, но сейчас ситуация изменилась», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, сегодня отношения между МВФ и Украиной ничем не отличаются от отношений обычного банка и заемщика, при этом заемщик находится в затруднительном финансовом положении.

«Насколько я знаю, МВФ ничего особо не требует, это обычный кредитор. Когда речь идет о предоставлении кредита, то оценивают возможность возврата. Любой банк, который выдает кредит, смотрит, способен ли клиент его вернуть. В нашем случае клиент имеет постоянно растущий долг, с другой стороны - отсутствие перспективы его сокращения, так как запросы у него не сокращаются», - сказал бывший министр финансов.

По его словам, в данной ситуации вполне логично, что МВФ как кредитор, понимая, что он может и не вернуть средства, которые были предоставлены ранее, требует от заемщика, то есть Украины, поубавить аппетиты и задуматься о том, как он планирует погашать долги.

«Международные финансовые институты всегда разрабатывают целый список мероприятий, целью которых является не просто закрытие дыр, а восстановление стабильного роста национальной экономики» - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что сейчас проблемы Европы уже не связаны с банковским сектором, а касаются дефицита бюджета и растущих долгов. Соответственно, на сегодня для Украины единственным вариантом получения кредита МВФ является сокращение дефицита бюджета.

«Поэтому, на мой взгляд, Украины имеет шанс рассчитывать на получение кредита МВФ, в случае если будут осуществлены реальные шаги по решению достаточно серьезных проблем», - подчеркнул экс-министр финансов.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда.