Шуфрич запускает систему «Оберіг»

16:24, 18 июня 2010
Политика
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Сначала во Львове

ШуфричДо конца этого года во Львове заработает пожарно-спасательная служба «112». Система-112 «Оберіг» также будет работать на всю Львовскую область, она будет совмещать четыре базовых службы - 101, 102, 103, 104 для координации экстренных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции во Львове министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ.

Он подчеркнул, что необходимость внедрения такой системы в жизнь «диктуют требования сегодняшнего дня». «Создание службы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 крайне необходимо не только Украине. Этого ожидает от нашего государства и Евросоюз. А наибольшую актуальность этот вопрос приобретает в связи с проведением в Украине матчей футбольного чемпионата «Евро-2012». Поэтому и не удивительно, что система начала работать впервые именно во Львове», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Система-112 «Оберіг» позволяет интегрировать в единое целое работу многих диспетчерских служб спасательных, аварийных и коммунальных подразделений, значительно ускорить их реагирование на различные угрозы.

«Уже сейчас в представленном макете интегрированы система оперативного диспетчерского управления пожарно-спасательных подразделений, диспетчерская система станций скорой медицинской помощи и дежурной службы органов внутренних дел», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Руководитель МЧС обратил отдельное внимание на подготовку персонала, который непосредственно будет работать с Системой-112 и принимать сообщения от населения.

«Я хочу подчеркнуть необходимость надлежащей подготовки диспетчеров как Системы-112 так и Службы-101 к принятию сообщений от иностранных туристов, которые посещают нашу страну. Мы обязаны создать все условия, чтобы получить сообщение от иностранцев, выяснить при необходимости дополнительную информацию и отправить на помощь необходимые силы реагирования. В обязательном порядке диспетчеры должны свободно общаться с заявителями как на польском, так и английском языках», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Программно-аппаратный комплекс Системы-112 «Оберіг» разработаны Государственным предприятием «Украинские специальные системы связи» МЧС Украины, Институтом проблем информации НАН Украины при участии специалистов Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

 

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