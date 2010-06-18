Муж Елены Лукаш возглавил внешнюю разведку

Документ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Григория ИЛЬЯШОВА председателем Службы внешней разведки Украины. Другим указом глава государства освободил Николая МАЛОМУЖА от должности председателя СВРУ. Документы обнародованы на официальном сайте Президента. Как известно, Григорий ИЛЬЯШОВ - муж заместителя главы АП Елены ЛУКАШ.

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