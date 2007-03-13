Наша Украина и БЮТ решили не принимать участия в заседаниях парламента

Фракции “Наша Украина” и Блока Юлии Тимошенко приняли решение покинуть сессионный зал Верховной Рады и не принимать участия в пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания после проведения консультаций лидеров депутатских фракций у председателя ВР сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что во время консультаций представители оппозиции высказали коалиции четкие требования для того, чтобы вывести Украину из глубокого кризиса. «Но это был разговор слепых с глухими», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время встречи председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и представители антикризисной коалиции четко задекларировали, что их эти условия не интересуют. Тем самым, отметила лидер БЮТ, сегодня делается все, чтобы парламент превратить в «станок по штампованию решений», которые нужны только команде премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Она также отметила, что антикризисная коалиция сегодня планирует отвлечь внимание от конституционного кризиса, предлагая гражданам те законопроекты, которые фактически не решат проблем.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, антикризисная коалиция планирует на текущей неделе рассмотреть законопроекты, которые частично повышают размер пенсий и зарплат, а также законопроект относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Они планируют бросить кость и будут делать вид, что вопросы решены», - считает лидер БЮТ. При этом она отметила, что до тех пор, пока антикризисная коалиция не обратит внимание на требования оппозиции, фракция БЮТ и «Наша Украина» не будут принимать участия в пленарных заседаниях ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед заседанием Согласительного совета председатель Верховной Рады Украины А.МОРОЗ предположил, что оппозиция разрабатывает сценарий, чтобы после Согласительного совета на двух рядах, где сидят народные депутаты от фракций БЮТ и «Наша Украина», разложить флаги, и после этого две недели не принимать участия в пленарных заседаниях.

По словам А.МОРОЗА, затем эти фракции планируют призвать Виктора ЮЩЕНКО ветировать все законы, принятые парламентом без их участия.

А.МОРОЗ предположил, что на основании всего этого Президенту будет предложено издать указ о роспуске парламента.

Председатель ВР выразил убеждение, что Президент Украины как гарант соблюдения Конституции на такие шаги не пойдет. По его словам, для всех этих действий у оппозиции нет никаких оснований.