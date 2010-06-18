Если бы выборы в ВР были в ближайшее воскресенье (опрос)

Рейтинг политических партий, которые могут пройти в Верховную Раду Украины на следующих выборах, возглавляют Партия регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в опросе «Сто дней новой власти», представленном сегодня журналистам фондом «Демократические инициативы» и Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Согласно данным опроса, если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, наибольший процент голосов набрала бы Партия регионов - 41,2% из тех, кто согласился бы принять участие в голосовании.

На втором месте БЮТ – 16%, дальше идут партия «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО – 11,1%, а также избирательный барьер преодолела политическая сила Арсения ЯЦЕНЮКА – 5,3%.

Вероятно, в Верховную Раду прошли бы ВО «Свобода» - 3,1% и Коммунистическая партия Украины – 2,9%.

Проголосовали бы против всех 2,6% респондентов, еще 12,5% - не определились со своим выбором.

Опрос был проведен с 5 по 10 июня в 113 населенных пунктах. В целом было опрошено 1611 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,5%.