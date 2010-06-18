Кабмин уже подозревает, что россияне, купившие Лугансктепловоз, сговорились

Правительство не исключает, что при аукционе по продаже государственного пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" был сговор компаний, участвующих в конкурсе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас у нас в правительстве рассматривается вопрос почему не одного шага не сделали во время торгов. Была стартовая цена, и никто ничего дополнительно не дал. Похоже, что был сговор. Сейчас занимаемся», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что складывается ситуация, «когда две компании вышли на торги и договариваются кто покупает».

«Они (российские инвесторы), насколько я знаю, еще ничего не вложили, только начинают вкладывать. Купили его (Лугансктепловоз) за 410 млн. грн.», - напомнил А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос если будет доказано, что был сговор компаний при аукционе, будет ли расторгнуто соглашение о покупке он сказал: «Мы будем смотреть. Я сейчас ничего категоричного говорить не могу».

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.