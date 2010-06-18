Для 2% украинцев ситуация в стране уже «очень улучшилась»

Половина украинцев считают, что новой власти не удается стимулировать экономический рост.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса «Сто дней новой власти», представленные сегодня журналистам фондом «Демократические инициативы» и Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

По данным опроса, 51% украинцев считают, что за время деятельности новой власти экономическая ситуация в Украине не изменилась, 23% опрошенных убеждены, что ситуация немного улучшилась, 2% - очень улучшилась.

В то же время, 4% респондентов видят существенное ухудшение экономической ситуации и еще 8% - некоторое ухудшение.

Самые приоритетные задачи, на решении которых, по мнению граждан, должна сосредоточиться власть, лежат в социально-экономической плоскости: преодоление кризиса в экономике, достижение экономического роста (так считают 74% респондентов), борьба с коррупцией (52%), проведение реформы здравоохранения (46%), забота о самых незащищенных группах населения (36%), проведение пенсионной реформы (32%), а также снятие депутатской неприкосновенности (27%).

При этом, по мнению большинства граждан, действующая власть преимущественно справляется с такими задачами, как обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пенсий и стипендий.

Так, 57,3% опрошенных на востоке Украины считают, что с этими задачами власть справляется, скорее, хорошо, такого же мнения на юге Украины придерживаются 56,1% респондентов, в центре – 45,8%, на западе – 36,3%.

В то же время 2,8% жителей восточных регионов считают, что власть очень плохо справляется с этими задачами, южных – 3,3%, центральных – 9%, западных - 7,1% опрошенных придерживаются такого же мнения.

Также, согласно данным опроса, украинцы положительно оценивают государственный бюджет на 2010 год.

Опрос проводился с 5 по 10 июня в 113 населенных пунктах Украины. В целом было опрошено 1611 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,5%.