Лубкивский: УЕФА не даст украинским чиновникам расслабиться

В УЕФА считают, что динамика подготовки Украины к Евро-2012 существенно возросла, тем не менее давление на чиновников со стороны европейских футбольных функционеров не уменьшиться. Об этом заявил директор Турнира УЕФА «Евро-2012» в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ в интервью «Комсомольской правде в Украине» после недавнего инспекционного визита в Киев директора УЕФА Мартина КАЛЕНА.

«Это был блиц-визит, в ходе которого мы обсудили весь комплекс проблем, связанных с подготовкой Евро», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ. По его словам, сегодня в центре внимания все чаще находится «операционная составляющая первенства», то есть жизнедеятельность построенных стадионов и аэропортов, работа общественного транспорта, система управления проектами в принимающих городах, проблематика пересечения болельщиками границ и пр.

«УЕФА считает, что динамика подготовки существенно возросла, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ. - Это связано, с одной стороны, с действенностью нового правительства и непосредственно отвечающего за подготовку вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА. С другой стороны, УЕФА усилило давление на украинских чиновников, требуя выполнения всех взятых Украиной обязательств. Это давление не уменьшится, поскольку проект масштабный, а многие вопросы еще не решены». М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что ответственность в большей степени ложится на четыре принимающих города, где должно «царить понимание, что это их проект, это их Турнир, и никто другой не может выполнить их домашнее задание».

В связи с этим директор Евро-2012 в Украине выразил обеспокоенность тревожными сигналами, поступающими из Харькова. «А кто вам сказал, что сегодня Харьков – модельный город подготовки к будущему чемпионату? – сказал он. - Реконструированного стадиона и построенного генеральным инвестором Александром ЯРОСЛАВСКИМ нового терминала аэропорта явно недостаточно для проведения Турнира в Харькове. А где разместятся болельщики и целевые группы УЕФА? По каким дорогам они будут ездить? На чем? Где другие тренировочные базы для команд-участниц? Хочу особо подчеркнуть, что в поле зрения УЕФА пребывают все аспекты подготовки украинских городов к Евро».

«Я очень хочу, чтобы в УЕФА доверяли не только А.ЯРОСЛАВСКОМУ, но и всей харьковской команде», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Комментируя ситуацию вокруг парка Горького, о которой уже стало известно УЕФА, он отметил: «Проблему надо срочно решить на основе консенсуса, поскольку сложившаяся ситуация наносит урон имиджу Турнира, Харькова как принимающего города и Украины – как страны-хозяйки первенства».

Отвечая на вопрос о возможном аукционе относительно наименования львовского стадиона, он назвал подобные разговоры преждевременными. «Я не являюсь приверженцем идеи поиска названия для львовской арены на фоне еще существующих рисков. Строительство львовского стадиона сегодня надо вывести из критической зоны. Это ключевой приоритет», - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ.