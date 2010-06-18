Янукович «в любое время» готов лишить нардепов неприкосновенности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попросил коалицию рассмотреть законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности и готов подписать его в случае принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр сообщил, что недавно Президент обратился к парламентской коалиции с просьбой изучить возможность в ближайшее время рассмотреть и принять проект о существенном ограничении депутатского иммунитета.

“На сегодняшний день ответ на этот вопрос может дать парламентская коалиция, Президент Украины готов поставить подпись под этими изменениями в любое время”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр также выразил мнение, что на сегодня количество льгот для народных депутатов неадекватно существующим реалиям.