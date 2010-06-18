Янукович «в любое время» готов лишить нардепов неприкосновенности
13:06, 18 июня 2010Политика
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Президент просит коалицию поспешить
|Александр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Министр сообщил, что недавно Президент обратился к парламентской коалиции с просьбой изучить возможность в ближайшее время рассмотреть и принять проект о существенном ограничении депутатского иммунитета.
“На сегодняшний день ответ на этот вопрос может дать парламентская коалиция, Президент Украины готов поставить подпись под этими изменениями в любое время”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.
Министр также выразил мнение, что на сегодня количество льгот для народных депутатов неадекватно существующим реалиям.
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