Министр юстиции: вариантов нет - выборы состоятся 31 октября

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что 31 октября 2010 года является безальтернативной датой проведения выборов в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Вариантов нет - выборы состоятся 31 октября” – сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он выразил убеждение, что до конца текущей сессии парламента будут проведены все необходимые консультации, в том числе и по внесению изменений в избирательное законодательство, и ВР примет все необходимые решения.

“Все это будет завершено, выборы состоятся”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня во время встречи с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что выборы в местные органы власти состоятся 31 октября 2010 года по новому закону.

17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает целесообразным провести выборы в местные органы самоуправления по смешанной системе 31 октября 2010 года.