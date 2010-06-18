Тигипко собрался в Грузию - за опытом
12:37, 18 июня 2010Политика
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Сколько времени надо Украине на реформы
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО хочет перенять грузинский опыт проведения экономических реформ.
Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент».
Он отмечает, что за полтора-два года Грузия, которая была в сложном экономическом положении, благодаря реформам значительно улучшила ситуацию.
«Страна была в сложном положении, но за полтора-два года власти смогли провести необходимые реформы. Именно поэтому я хочу поехать туда, перенять опыт. В любом случае, ситуация в Грузии менялась несколько лет. Украине нужно столько же времени», - сказал С.ТИГИПКО.
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