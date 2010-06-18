БЮТ пугают, что Тимошенко придется отрабатывать долг Фирташу сотни лет

Народный депутат от фракции Партии регионов Артем ЩЕРБАНЬ заявляет, что Блок Юлии Тимошенко пытается переложить ответственность на нынешнюю власть за незаконные действия правительства Юлии ТИМОШЕНКО относительно компании «РосУкрЭнерго».

В комментарии УНИАН народный депутат выразил мнение, что заявление БЮТ об ответственности нынешней власти за решение Стокгольмского арбитражного суда по поводу возвращения компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. куб газа и выплаты 200 млн. долларов штрафных санкций является «попыткой переложить ответственность за сугубо волюнтаристические действия правительства ТИМОШЕНКО».

А.ЩЕРБАНЬ отметил, что с самого начала было очевидно, что действия правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которое, по его словам, фактически «реквизировало» газ в РУЭ, противоречат практике цивилизованных взаимоотношений власти и бизнеса, которые должны основываться исключительно на правовой основе, а не зависеть от личных симпатий или меркантильных интересов высокопоставленных должностных лиц. «Поэтому в сложившейся ситуации я бы искренне посоветовал защитникам Юлии Владимировны, прекратить спекуляции, признать вину ее правительства и… начать сбор средств на возмещения материальных расходов, которые понесет страна. Потому что с учетом декларации госпожи ТИМОШЕНКО, ей придется тяжело работать несколько сотен лет, чтобы собрать нужную сумму. Ну, потеряет кое-кто во фракции возможность кичиться новым «Майбахом» или придется кому-то вернуть часть гонораров за литературную деятельность во время напряженного труда в Кабмине, зато БЮТ сможет честно взглянуть в глаза гражданам Украины» - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.

17 июня фракция БЮТ распространила заявление, что возмещение потерь в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о передаче компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. куб. м природного газа и штрафования на 200 млн. дол. США НАК «Нафтогаз Украины» составляет пятую часть золотовалютных резервов Украины.