Могилев: я не считаю нужным защищать честь мундира

За последние годы система органов Министерства внутренних дел была насквозь пронизана коррупционными схемами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

В частности, по его словам, «за последние годы создана придворная система в МВД, которая насквозь пронизана коррупционными схемами сверху донизу».

Он подчеркнул, что «в настоящий момент, увы, мундир МВД необходимо чистить». «Я не считаю нужным защищать честь мундира», - добавил министр.

По его словам, если работники милиции будут виновны в правонарушениях, то «покрывать руководство МВД никого не будет».

В то же время министр добавил, что «в случае, если будет доказана невиновность работника милиции, я, естественно, буду их защищать».

А.МОГИЛЕВ все это сказал, отвечая на вопрос о факте гибели студента в Шевченковском районном отделении милиции Киева. Он подчеркнул, что сейчас идет расследование этого дела, и если работники милиции будут признаны виновными, то они понесут наказание.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что на сегодня в системе МВД нужно менять приоритеты. «Нужно ставить во главу угла всей деятельности милиции – права и свободы человека», - заявил он.