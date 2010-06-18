Герман объяснила, когда Янукович подпишет закон о мирных собраниях

Президент Виктор Янукович не подпишет закон о мирных собраниях, пока в нем не будет гарантий свободы таких собраний.

Об этом заявила заместитель главы администрации президента Анна Герман в эфире ТРК "Украина".

"Этот законопроект был подан Юлией Тимошенко, и президент не подпишет этот закон до тех пор, пока в него не будут внесены те правки, которые будут гарантировать людям свободу собраний", - отметила она.

"Я считаю, что люди не должны ждать, когда они считают, что они должны выйти на протест. Они должны за час подать заявку и иметь гарантии, что им позволят эти протесты", - сказала Герман.

В свою очередь присутствующий в студии БЮТовец Сергей Соболев заявил, что его политическая сила не поддержит этот законопроект, пока в нем не будут учтены предложения блока.

Украинская правда