Томенко о кодексе Азарова, громких заявлениях и неожиданностях

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что анонсированное нынешней властью реформирования налоговой системы не нашло отажение в правительственном проекте Налогового кодекса и остается лишь на словах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя проект Налогового кодекса.

Заместитель председателя ВР отметил, что «новый Налоговый кодекс от правительства Николая АЗАРОВА с первых дней вызвал большое любопытство и активно обсуждался в обществе и парламенте, хотя его никто не видел». «Наконец, данный документ зарегистрирован в Верховной Раде Украины, и можно проанализировать, какие из гласных обещаний так и остались обещаниями», - заметил он.

Первой серьезной неожиданностью проекта Налогового кодекса Н.ТОМЕНКО считает отсутствие в нем нормы о введении налога на недвижимое имущество. «Несмотря на недавние громкие заявления новой власти, в частности премьер-министра, в поддержку введения налога на роскошь, данная норма отсутствует в зарегистрированном в Верховной Раде проекте Налогового кодекса», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он обратил внимание на то, что это во вторник в объяснительной записке, которая была зарегистрирована в парламенте вместе с проектом Налогового кодекса, содержалась норма о «введении налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка (с 1 января 2012 года - на жилую недвижимость площадью свыше 300 кв. м, с 1 января 2014 года - на нежилую недвижимость). Однако уже в среду текст объяснительной записки был изменен, и об упомянутом налоге в нем вообще речь не идет. «Поэтому сегодня, в день рассмотрения документа, в его окончательной версии вообще нет нормы о введении налога на роскошь», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО дважды предлагало Верховной Раде рассмотреть проект закона о налоге на недвижимое имущество (недвижимость), который предусматривал увеличение налогов на квартиры площадью больше 150 кв. м, дома больше 300 кв. м, садовые и дачные дома больше 100 кв. м и т. п.

«Поэтому, этот так называемый налог на роскошь голосовался в парламенте дважды (в марте и июне 2009 года), однако и при первом, и при втором голосовании за него подали голоса только фракция БЮТ и часть фракции НУ-НС», - заметил Н.ТОМЕНКО. В то же время, по его словам, многие правительственные чиновники и представители действующей власти настаивали на том, что квартира площадью до 300 кв. м не является роскошью, так же, как и дом до 500 кв. м, а поэтому в заявлениях представителей власти появились цифры 300 и 500 кв. м соответственно, однако и это не отражено в предложенном проекте.

«Вполне очевидно, что, прежде всего, власть подумала о себе и решила не спешить платить увеличенные налоги, поэтому, разрекламирована модель страны от АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, в которой люди богатые поделились бы с бедными, с треском провалилась. Это очередной пример того, что новой властью активно реализуется избирательная программа Президента, но с уточнением «Украина для «своих» людей», - добавил Н.ТОМЕНКО.