Янукович успокаивает: давление на прессу - это временно
16:49, 17 июня 2010Политика
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Президент дал пресс-конференцию
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет единичные факты притеснений прессы временным явлением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Сумах.
Президент назвал недопустимым давление на прессу. «И там, где есть такие единичные случаи, нужно жестко реагировать», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что это временное явление. «И именно так я настроен», - добавил он.
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