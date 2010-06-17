Янукович успокаивает: давление на прессу - это временно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет единичные факты притеснений прессы временным явлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Сумах.

Президент назвал недопустимым давление на прессу. «И там, где есть такие единичные случаи, нужно жестко реагировать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что это временное явление. «И именно так я настроен», - добавил он.