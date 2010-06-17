Политологи подозревают, что Тигипко в Кабмине ничего не решает

Политологи сходятся во мнении, что вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не влияет на решение Кабинета министров Украины и может оставить правительственную команду.

Об этом эксперты заявили сайту “Політична думка”, отвечая на вопрос: “Насколько оправданным был поход во власть Сергея ТИГИПКО? Более ста дней его деятельности в команде ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА - что они дали лично ТИГИПКО и что ему удалось реализовать в этой команде из обещанных им предвыборных лозунгов и сделать для страны?».

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ считает, что С.ТИГИПКО “не имеет рычагов влияния, чтобы влиять на экономическую политику, следовательно, его пребывание там абсолютно неоправданно. С другой стороны, он может быть просто использован командой ЯНУКОВИЧА за какие-то их непопулярные решения. Власть понимает, что непопулярные меры надо будет проводить – повышение цен, тарифов – и не исключено, что она этот негатив может попробовать перебросить на ТИГИПКО. Сейчас возможности ТИГИПКО влиять на что-нибудь очень ограничены. То есть, власть использует его как реформатора якобы, которого она приобщила к правительству. Однако он ни на что реально не влияет”.

Эксперт не исключает, что С.ТИГИПКО “вскоре заявит о своей отставке. Мол, я хотел, но мне не дали. В таком случае его электорат может его понять. Безусловно, ТИГИПКО строит амбициозные планы на местные, а затем на парламентские выборы. Его успех здесь будет зависеть как раз от его поведения и выбора. Он может играть как самостоятельный игрок. А может как младший партнер Партии регионов”.

По мнению политолога Владимира ПОЛЯКОВА, “идя в правительство АЗАРОВА, ТИГИПКО думал об одном: местные и парламентские выборы и о том, как компенсировать финансовые и другие потери во время избирательной кампании. В правительстве АЗАРОВА ТИГИПКО ничего не сделал и, как мы видим, он ни на что не влияет. Даже больше, мы видим налоговое давление на малый и средний бизнес, мы не видим реальных реформаторских предложений от этого правительства, членом которого является ТИГИПКО”.

Как сказал эксперт, “чтобы себя спасти, он может уйти из правительства, объясняя, что ему не дали и сами не хотели проводить настоящие реформы. Или же ТИГИПКО сознательно останется в этой команде как младший партнер Партии регионов. Если он не пойдет в отставку, рассчитывать на такие же результаты, которые он получил на президентских выборах, как мне кажется, он не сможет. В случае, если он провалит переговоры с МВФ, то я думаю, что такая отставка возможна в ближайшее время”.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что С.ТИГИПКО имел огромные политические шансы, претендуя на статус «третьей силы».

“Мне кажется, что он эти шансы полно потерял. Есть небольшой процент надежд на то, что он покинет власть, скажем, через месяц, и вернется в старую нишу. В то же время, пребывание ТИГИПКО в команде ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА лишь уменьшило его политические перспективы. Теперь трудно говорить о том, что ему удалось повлиять на политику действующей власти и реализовать свои избирательные обещания. Я думаю, что налоговая реформа, например, не выглядит такой убедительной, как можно было ожидать от ТИГИПКО. В конечном итоге, видно, что это не его продукт”, - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По мнению эксперта, С.ТИГИПКО лишь выполняет поручение власти и не демонстрирует свою отдельную позицию, которая не может не отразиться на его дальнейшей политической перспективе.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ отмечает, что поход С.ТИГИПКО во власть может быть оправданным в контексте неудачно разыгранной электоральной и политической карты между первым и вторым туром президентских выборов.

“Если бы ТИГИПКО пошел на риск, - а риск должен быть сущностью деятельности политика, - то он мог бы быть полноценным и реальным премьер-министром при Президенте ТИМОШЕНКО. Но этой картой ТИГИПКО не сумел распорядиться. Поэтому после победы ЯНУКОВИЧА ему ничего другого не оставалось, как пойти в правительство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА в статусе декоративного вице-премьера. Он получил свои электоральные показатели и политический капитал неожиданно для многих. Почему он пошел к ЯНУКОВИЧУ? Думаю для того, чтобы не топтаться на одном поле с ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮКОМ. Однако у него электорат специфический – он не прозападный, не национал-демократический, не оранжевый и не голубой. Это электорат, который колеблется на границе между ТИГИПКО с его политической силой, и Партией регионов, особенно не различая детали”, - считает В.КАРАСЕВ.

По его словам, С.ТИГИПКО отработал в правительстве больше, чем 100 дней, “и эти дни были для него скорее убежищем”.

“ТИГИПКО от привлечения в команду ЯНУКОВИЧА ничего не выиграл. Ему тяжело соревноваться с КЛЮЕВЫМ и КОЛЕСНИКОВЫМ, которые реально на что-то влияют. Непонятным является отношение ТИГИПКО к ситуации, когда реальную политику правительства диктует Президент, премьер и команда «регионалов», к которой ТИГИПКО не имеет отношения. Но, очевидно, он считает, что лучше пересидеть в таких условиях, чем идти на какую-то оппозиционную деятельность, на которую может претендовать лишь ТИМОШЕНКО и на которую при определенных условиях согласился пойти ЯЦЕНЮК”, - отметил В.КАРАСЕВ.

Говоря о дальнейших действиях С.ТИГИПКО, политолог заметил, что вице-премьеру придется делать выбор и выходить из убежища. “Поскольку приближается время, когда избиратель затребует от него или реальных результатов в этом правительстве, или других действий. В случае активных действий ТИГИПКО сможет снова вернуться в свою политрекламную стихию и принять участие в местных, парламентских выборах и тогда уже планировать самостоятельную деятельность”, - отметил эксперт.

Политолог Игорь ЛОСЕВ считает, что когда сегодня заявляют и надеются, что С.ТИГИПКО предложит что-то новое, какие-то реформы проведет, это удивляет. “Он абсолютно недаром пошел работать в правительство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, поскольку он принадлежит к этому политическому содружеству, он является его частью и ничем принципиально не отличается от них, разве что приличнее внешне ведет себя. Вот и все. Поэтому видеть в нем какого-то реформатора – это бессмыслица”, - отметил И.ЛОСЕВ.

По мнению эксперта, С.ТИГИПКО может стать реформатором лишь при условиях, когда он не будет первым лицом, а будет третьим, четвертым или даже пятым, но при сильном Президенте-реформаторе. “Я, например, думаю, что при Президенте ТИМОШЕНКО из него бы, может, вышел неплохой премьер или вице-премьер”, - считает И.ЛОСЕВ.

Как заметил политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО, “фактически задачей команды ЯНУКОВИЧА во время привлечения ТИГИПКО во власть было отлучение его от собственной армии избирателей так сказать. Результат, продемонстрированный ТИГИПКО во время президентских выборов, очевидно, очень поразил ЯНУКОВИЧА, поэтому было принято решение нейтрализовать конкурента».

По его мнению, С.ТИГИПКО, согласившись на работу в команде ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, не учел того, что такая команда полномочиями делиться не может априори и не будет. Поэтому поход во власть ТИГИПКО был не реализацией его избирательных обещаний, а стратегической ошибкой, которая привела к потере электората”.

“Расчет был на то, что такой якобы интеллигентный ТИГИПКО станет хорошим переговорником с Международным валютным фондом. Но, как оказалось, переманиватель он не наилучший, и здесь дело не в ТИГИПКО. В мире все же персонифицируют украинскую власть через ЯНУКОВИЧА”, - считает В.ЦИБУЛЬКО.

Как отметил директор Международного института демократии Сергей ТАРАН, “трудно сказать, что ТИГИПКО удалось хотя бы что-то выполнить из своих предвыборных обещаний в правительстве АЗАРОВА”.

“Во-первых, это невозможно, поскольку он пошел в команду, которая не имела конкретных планов и намерений что-то реформировать, не имела, в конечном итоге, кадрового потенциала. На словах эти реформы от власти звучат, но реально мы их никогда не увидим. Я думаю, что где-то 30% он уже потерял электоральной поддержки, придя в команду его конкурента на выборах ЯНУКОВИЧА, и столько же он потерял, не предприняв ни одного действия, не выполнив ни одного своего обещания. Если он дальше будет оставаться в этой команде, то он окончательно потеряет свой рейтинг. Рассчитывать на то, что ему все же что-то удастся сделать в этой команде, напрасно. Команда АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА предложила проект так называемых реформ, но продемонстрировала при этом большой разрыв со способностью реализовать эту программу. Таким образом, надеяться на какие-то самостоятельные действия от ТИГИПКО не стоит”, - отметил С.ТАРАН.