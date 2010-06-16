БЮТ: власть показала, что превратит приватизацию в старую пародию

Конкурс по приватизации «Лугансктепловоза» является тестом для новой власти на то, как она собирается проводить последующую приватизацию в стране. Об этом заявил министр экономики оппозиционного правительства Александр БОНДАР, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, действующая власть даже не смогла перед журналистами и гражданами показать прозрачный конкурс, чтобы подтвердить свои заявления о намерении проводить открытую, честную и прозрачную приватизацию.

«Это был не конкурс, а пародия на открытость аукциона: вообще ни разу никто из участников не поднял карточку для торгов», - отметил А.БОНДАР.

По его словам, власть абсолютно не волнует, что этот так называемый конкурс видели журналисты, представители оппозиции, что будет соответствующая критика.

«Очевидно, что результаты конкурса были заблаговременно спланированы. Об этом говорит и тот факт, что Сумской завод им. Фрунзе вывел из обращения 400 млн. грн., чтобы внести задаток, а его представители сегодня во время конкурса даже не подняли карточку для торгов, - понятно, что это заблаговременно спланировано в обмен на определенные преференции», - сказал он.

В свою очередь премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ убежден, что таким образом страна возвращается к старой системе приватизации, к которой, кроме пяти-семи украинских, приобщаются и несколько российских «семей».

«Под видом прозрачных конкурсов, которые реально являются заговором, начинается очередной этап перераспределения украинской собственности. Такие методы немедленно останавливались при правительстве Юлии ТИМОШЕНКО. Понятно, что нынешняя власть ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА делает все возможное, чтобы государственная собственность Украины была за бесценок отдана за так называемый дешевый российский газ и другие сомнительные обещания российской власти», - заявил С.СОБОЛЕВ.

Он также напомнил, что ФГИ Украины должен российской структуре сумму значительно больше, чем 400 млн. грн. при том, что предыдущая цена продажи была 292,5 млн. грн., потому что россияне имеют решение суда, которое обязывает Фонд госимущества компенсировать им курсовую разницу.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (которая входит в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр владельцев «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и перечислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачтены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод” приобрел 76% акций «Лугансктепловозу» за 410 млн. грн.