Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым децентрализовать власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время встречи с главами областных государственных администраций и кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что процесс реформирования страны будет длительным, однако “задачу облегчает тот факт, что главные его направления уже определены Комитетом экономических реформ”.

Вместе с тем Президент отметил, что развитие ситуации на местах будет зависеть именно от местных руководителей, от наведения элементарного порядка, дисциплины, от выполнения существующих законов.

Во время беседы В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость децентрализации власти. “Там, где есть возможность снять регуляторы, которые являются определенным давлением бюрократии, чиновников на регионы, мы это будем делать. Децентрализация - это цель, которая существует ради того, чтобы регионы имели возможность эффективно работать и выискивать дополнительные ресурсы региональной экономики”, - отметил он.

“Вам обязательно нужно будет искать возможность того, как сократить разрешительную систему. Потому что ваша инициатива в регионах крайне необходима. Чем меньше давления будет на себе чувствовать предприниматель или фермер, тем лучше. Чем меньше будет регуляторных механизмов, тем меньше будет коррупции, тем меньше чиновники будут брать взяток и будут сдерживать инициативу развития предпринимательства в регионе”, - констатировал Президент.