Шкиль заявляет, что Ющенко в прошлую пятницу был у Януковича в «Межигорье»

Лидер партии «Наша Украина», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ ведут переговоры о создании коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По словам депутата, заявление ближайшего соратника В.ЮЩЕНКО Юрия ЕХАНУРОВА о готовности входа фракции НУ-НС в состав коалиции с Партией регионов вызвало у него «культурологический шок».

«ЮЩЕНКО готов заключать очередной союз с ЯНУКОВИЧЕМ после позорной сдачи флота и Севастополя россиянам, грубого блицкрига против украинского языка и культуры, истребления исторической памяти нашей нации (в частности, задавалось бы такого близкого вопроса ЮЩЕНКО, как отрицание факта геноцида украинского народа), уничтожения свободы слова и других многочисленных преступных деяний по отношению к интересам украинского народа. Такие намерения экс-Президента свидетельствуют об отсутствии у него здравого политического смысла и о его полной беспринципности», - отметил А.ШКИЛЬ.

По мнению депутата, еще недавно В.ЮЩЕНКО «расчищал» В.ЯНУКОВИЧУ дорогу к президентству, и, очевидно, «теперь он не понимает, почему за такие выдающиеся заслуги ему не досталось властного пирога».

По данным А.ШКИЛЯ, В.ЮЩЕНКО в прошлую пятницу посетил В.ЯНУКОВИЧА в резиденции «Межигорье», где обсудил вопросы создания коалиции.

Как сообщал УНИАН, в интервью "Газете по-киевски" (№ 109 от 15 июня) руководитель Киевской городской организации партии "Наша Украина" Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что парламентская фракция НУ-НС осенью может вступить в коалицию с Партией регионов без коммунистов.

"Если удастся договориться внутри фракции НУ-НС о возобновлении реальной работы, то осенью можно поднимать вопрос о входе в коалицию и выведении оттуда коммунистов", - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверил, что в настоящее время речь не идет об изменении формата коалиции.