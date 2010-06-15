Томенко считает, что Зурабова пора приглашать на беседу в МИД

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что украинская власть должна адекватно отреагировать на заявления Чрезвычайного и Полномочного посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА о том, что украинцы и россияне являются единым народом.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление М.ЗУРАБОВА.

По словам Н.ТОМЕНКО, отношение российской политической элиты к Украине после президентской избирательной кампании действительно существенно изменилось. «Если раньше они критиковали власть, что она не может обеспечить дружбу между братскими народами, то теперь подвергают сомнению основы существования Украинского государства», - сказал заместитель председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что недавно российские политики призвали превратить Украину в федеративное государство, что прямо противоречат конституционным основам, выписанным в первом разделе Основного Закона, который нельзя изменить без украинского народа. Так же антиконституционной вице-спикер назвал тоже озвученное требование строить государство двух языков и двух культур.

«Но последнее заявление посла России о том, что украинцы и россияне, оказывается, опять единый народ, это не просто антиконституционное заявление, это, как минимум, пренебрежение к национальному достоинству украинцев», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что после такого заявления дипломата Украинское государство должно было бы, по меньшей мере, пригласить его в Министерство иностранных дел и провести с ним просветительскую работу. «Вместо этого, как я понимаю, принцип деятельности нынешней власти следующий: о России и о российских политиках либо хорошо, либо ничего», - констатировал он. По словам Н.ТОМЕНКО, «это грустно, потому что если и в дальнейшем унижение украинцев в обмен на экономические дивиденды будет нормой, то Украину перестанут уважать не только российские политики, но и сами украинцы».

Кроме того, Н.ТОМЕНКО убежден, что если оставить без реакции данное заявление М.ЗУРАБОВА, то в дальнейшем следует ожидать развития этой старой-новой теории. «Я думаю, вскоре стоит ожидать следующее заявление в таком же ключе, потому что если украинцы и россияне - один народ, то им не нужны два государства, хватит и одного. Собственно, на таком принципе базировалось и создание Советского Союза с единым советским народом», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, в интервью газете «Известия в Украине» М.ЗУРАБОВ выразил убеждение, что украинцы и россияне являются не «просто братскими народами, а мы единый народ, со своими нюансами, со своими особенностями, но единый народ».