Голубченко подвинули: Черновецкому представили нового первого зама

Министр Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации вместо Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в присутствии столичного городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на заседании коллегии КГГА А.ПОПОВА представил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По словам А.КЛЮЕВА, кандидатура А.ПОПОВА согласована с Президентом и Кабинетом министров.

Как отметил А.КЛЮЕВ, недавно под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА состоялось совещание по проблемам Киева.

«Мы поговорили, пообщались с мэром города. Он внес такое предложение: назначить первым заместителем председателя КГГА ПОПОВА Александра Павловича. Я вам представляю его», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, А.ПОПОВ долгое время работал в органах местной власти, имеет соответствующий опыт решения проблем на местах.

А.КЛЮЕВ выразил надежду, что А.ПОПОВ достойно будет представлять столицу вместе с другими руководителями города.

«Сейчас, на этот момент, он работает министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что до этого А.ПОПОВ избирался народным депутатом, а также с 1994 по 2007 годы - городским головой Комсомольска.

Кроме того, по словам А.КЛЮЕВА, на совещании было согласовано, что А.ГОЛУБЧЕНКО будет занимать должность заместителя председателя КГГА.