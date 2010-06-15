Экс-председатель СБУ со знанием дела предлагает запретить КПУ

Экс-председатель СБУ, координатор Гражданской инициативы «Обновление страны» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает за запрещение Коммунистической партии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал вчера в эфире Ивано-Франковского областного телевидения «Галичина».

Экс-председателя СБУ сказал: «Я сторонник того, чтобы выйти раз и навсегда на процесс судебный по запрещению Коммунистической партии в этом государстве, в моем государстве».

«Именно в Украине начинались и концлагеря, и репрессии, и расстрелы, и пытки, которые продолжались до 1990 года, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - А депортации из Западной Украины целыми улицами происходили до 70-х годов. Это нужно признать и осудить».