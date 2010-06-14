По квоте ВР в Нацсовете конкурс - 6 человек на место

На четыре вакантных должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по парламентской квоте претендуют 24 кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что среди претендентов есть кандидаты от всех 5 фракций парламента, а также представители медийных организаций, в частности, кандидаты от журналистского движения «Стоп – цензуре!».

Он сообщил, что 16 июня в 14 часов планируется провести заседание комитета, куда будут приглашены все кандидаты.

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что очень важно, чтобы процедура была прозрачной и особенно в условиях «свертывания свободы слова».

Он подчеркнул, что планируется телевизионная запись процедуры подведения итогов конкурса с последующей трансляцией телеканалом «Рада».

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что очень важно, чтобы в Нацсовет были избраны «не лоббисты или политические комиссары, а профессионалы».

Как известно, в соответствии с законом Нацсовет состоит из 8 членов, 4 из которых назначаются по квоте Президента Украины, а 4 – по квоте ВР.

Как сообщает УНИАН, среди кандидатов от фракции Партии регионов предложены директор департамента ОАО «Киевспецтранс» Евгений БАРАНОВ, от фракции БЮТ – Юрий СТОРОЖУК, который сейчас временно не работает, а до декабря 2009 года был старшим преподавателем кафедры Могилянской школы журналистики, от фракции НУ-НС – генеральный директор телекомпании «НБМ» «5 канал» Иван АДАМЧУК, от фракции КПУ – генеральный директор группы компаний ФИМ Оксана ЕЛМАНОВА.

Кроме того, среди кандидатов - директор Института медиаправа Тарас ШЕВЧЕНКО, шеф-редактор журнала и Интернет-издания «Телекритика» Наталия ЛИГАЧЕВА-ЧЕРНОЛУЦКАЯ, председатель правления МГО «Интерньюз-Украина» Константин КВУРТ.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, все трое кандидатов являются представителями движения «Стоп – цензуре!».