Порошенко заявляет, что ведет переговоры с коалицией о должности
08:48, 14 июня 2010Политика
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Предлагали портфель министра, но...
Экс-министр иностранных дел Украины, владелец “5-го канала” Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что до сих пор ведет переговоры с коалицией по возможности получения должности у власти.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВі в воскресенье.
«Мы не договорились (во время формирования коалиции в марте – УНИАН) по условиям, по возможностям, по принятию решений. Кстати, диалог еще продолжается, и никаких условий относительно информационных ресурсов, политических шагов, ни разу никто не ставил», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Он отметил, что во время формирования действующей власти ему предлагали должность министра иностранных дел. «Я согласился работать, потом изменилось мнение», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.
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