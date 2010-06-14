Порошенко заявляет, что ведет переговоры с коалицией о должности

Экс-министр иностранных дел Украины, владелец “5-го канала” Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что до сих пор ведет переговоры с коалицией по возможности получения должности у власти.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВі в воскресенье.

«Мы не договорились (во время формирования коалиции в марте – УНИАН) по условиям, по возможностям, по принятию решений. Кстати, диалог еще продолжается, и никаких условий относительно информационных ресурсов, политических шагов, ни разу никто не ставил», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что во время формирования действующей власти ему предлагали должность министра иностранных дел. «Я согласился работать, потом изменилось мнение», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.