Могилев заявляет, что об отсидке Чорновила говорил как частное лицо

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту отклонить проект постановления об освобождении Анатолия МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, народный депутат Борис ТАРАСЮК, представляя проект постановления, отметил, что политико-правовыми основаниями для рассмотрения вопроса об освобождении А.МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел является жесткая реакция со стороны МВД на многочисленные митинги оппозиции, а также его высказывания относительно отбывания наказания по уголовной статье лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила и оправдание преступлений сталинского режима - депортацию в период с 1941 по 1944 года крымских татар с мест их постоянного проживания на территории Украины.

Б.ТАРАСЮК отметил, что дальнейшее пребывание А.МОГИЛЕВА в должности министра внутренних дел Украины является угрозой для демократического развития государства и несовместимо с теми моральными качествами, которым должно отвечать лицо, занимающее указанную должность.

А.МОГИЛЕВ опроверг обвинение авторов проекта постановления. Он отметил, что высказывался относительно отбывания наказания по уголовной статьей В.Чорновила и вроде бы оправдывал депортацию в период с 1941 по 1944 года крымских татар как частное лицо. Что же касается действий работников милиции, которые якобы "притесняют представителей оппозиций во время проведения митингов", то, по его словам, "милиция действовала в пределах закона".

Члены комитета ВР во время обсуждения замечали, что этот вопрос следует рассматривать не с политической точки зрения, а в первую очередь с профессиональной. Народные депутаты не увидели в действиях министра внутренних дел и его подчиненных нарушений действующего закона, говорится в сообщении.

Парламентарии также отмечали, что высказывания А.МОГИЛЕВА до его назначения на должность министра внутренних дел являются высказываниями частного лица, на которые он по закону имеет право.

Члены комитета ВР большинством голосов приняли решение отклонить проект постановления.