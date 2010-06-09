Азаров предупредил: в этом году будем сводить концы с концами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что “страна в этом году роскошествовать не будет”.

Об этом глава правительства заявил в интервью “Урядовому кур’єру”.

В частности, Н.АЗАРОВ сказал: “Мы знали, на что шли. Темпы падения в 2009 году практически всех ключевых показателей экономики напоминали печальные 90-е прошлого столетия: на 15% уменьшился ВВП, на 22% упало промышленное производство, на 20% сократился внутренний товарооборот, в три раза за последние полтора года возрос государственный долг...“

По словам Н.АЗАРОВА, “почти на 22% упало промышленное производство и на четверть сократился товарооборот из-за нехватки денег у людей”, поэтому, по мнению главы правительства, “следует в первую очередь обеспечить платежеспособный спрос на отечественные товары”. “Более чем на 40% сократился объем капиталовложений (а это же фундамент для роста следующих периодов) - нужно создать условия, при которых инвесторам выгодно было бы возобновить вложение денег в нашу экономику. Это же касается зарубежных инвесторов, которые потеряли доверие к Украине, уменьшив за прошлый год объем инвестиций в 2,5 раза по сравнению с 2008-м”, - отметил он.

“Большинство населения страны находится на грани бедности. Следовательно, нужно защитить наиболее уязвимые слои и дать прилично зарабатывать остальным”, - считает премьер.

“Напоследок я еще раз хочу подчеркнуть: страна в этом году роскошествовать не будет. Мы только сведем концы с концами, вылезем из страшной ямы, станем на твердую почву финансовой стабильности. Чтобы возобновить продвижение. На этом пути, на пороге которого сейчас стоим, мы готовы и выслушивать конструктивную критику, и вносить коррективы. Одного не будет никогда - в трясину нестабильности Украина уже не свернет”, - отметил Н.АЗАРОВ.