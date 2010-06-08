Тимошенко: оппозиционные фракции попытаются найти в ВР поддержку

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиционные фракции планируют предложить на рассмотрение парламента пакет изменений и дополнений в поданный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект «О судоустройстве и статусе судей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Наша политическая сила внесет целый пакет изменений и дополнений к тому закону, который хочет принять ЯНУКОВИЧ и хочет, по сути, поставить под свой контролю всю систему правосудия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, оппозиционные фракции будут пытаться найти в ВР поддержку своих законодательных инициатив, чтобы «откорректировать законопроект, который ошибочно называют реформой системы судопроизводства».

«Но если общественная оценка этих событий не будет адекватной, я думаю, что мы потеряем время для противодействия таким мероприятиям, которые, по сути, меняют страну», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона «О судоустройстве и статусе судей». Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 мая 2010 года. По словам Президента, принятие и реализация положений проекта нового закона о судоустройстве и статусе судей станут основой последующего проведения реформы судопроизводства.

В БЮТ также заявили, что законопроект во многом противоречит положением Конституции.