Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что «5 канал» никто не закроет. Об этом она заявила во время чата на Корреспондент.net.

По ее словам: “«5 канал» работал, работает и будет работать”. “«5 канал» не закроет ни один из судов”, - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос как она относится к движению “Стоп цензуре” А.ГЕРМАН сказала, что это движение “как и любое другое движение, - это нормальное явление”. “Это движение исчезнет тогда, когда журналисты поймут, что, по большому счету, у нас нет цензуры”, - отметила она. А.ГЕРМАН подчеркнула: “Я не вижу цензуры”. По ее словам, “проблема значительно глубже, это проблема влияния капитала, проблема действий собственников телеканалов. Проблема намного глубже, чем ее пытаются подать участники «Стоп цензуре»”. По ее словам, “они видят только вершину айсберга”.

А.ГЕРМАН утверждает, что в Администрации Президента “нет никаких попыток диктовать журналистам, что писать, что-то запрещать”. “Проблема есть. Но если есть деньги, чтобы купить бумагу, чтобы заплатить журналистам, тогда ты можешь что-то написать. У нас работает диктат кошелька, диктат капитала”, - добавила она.

По ее словам, “акции в футболках - это попытка упростить проблему”. А.ГЕРМАН утверждает, что “нужна новая политика в сфере медиа, которая могла бы регулировать процессы между собственниками разных холдингов”. “Мне кажется, конкуренция дает возможность свободы. Об этом надо думать, надо создавать общественное телевидение, над которым мы работаем”, - подчеркнула она и добавила: “Если кто-то пытается увидеть спекулятивные акции, искать админдавление там, где его нет”.