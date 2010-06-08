Томенко видит, что в свободу СМИ вмешиваются уже трое

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО расценивает ситуацию по лишению частот двух украинских телеканалов как прямое вмешательство одновременно бизнеса, власти и правоохранительных органов в деятельность медиа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, к сожалению, государственная политика в информационной сфере сегодня практически свернута, поскольку ключевые решения власть передала главным игрокам, которые представляют семейные медиа-холдинги. По мнению вице-спикера, это означает, что общество и эксперты не имеют возможности понять, а тем более повлиять на принятие решений.

Н.ТОМЕНКО отметил, что его прогнозы относительно того, что руководство СБУ станет центральным органом телерадиопространства Украины, к сожалению, сбываются. Он назвал парадоксальным, что после того, как Президент поручил «разобраться» с вопросом свободы слова председателю Службы безопасности, впервые в истории Украины Окружной административный суд Киева, по подсказке власти, выполнил заказ медиа-группы «Интер», владельцами которой является семья председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, и отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января о выделении «ТВі» и «5 каналу» частот на вещание.

Н.ТОМЕНКО отметил, что председатель СБУ, таким способом выполнив поручение В.ЯНУКОВИЧА, создал еще один прецедент давления на медиа и ограничения свободы слова в Украине. «Это однозначно является прямым вмешательством одновременно бизнеса, власти и правоохранительных органов в деятельность медиа Украины, на которое должны среагировать не только журналисты, политики, но и международные эксперты, которые занимаются вопросами свободы слова в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, суд полностью удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5 каналу». По словам члена наблюдательного совета «5 канала» народного депутата Юрия СТЕЦЯ, суд вынес решение полностью удовлетворить требования истца, которым были представители медиа-холдинга U.A.Inter Media Group, и признал решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот «5 каналу» недействительным. «По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала ТВі и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ.

7 июня редакционный совет “5 канала” обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет председатель СБУ, член Высшего совета юстиции, Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group. Эта группа опротестовала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые получили в основном канал ТВі и “5 канал”. Редакционный совет “5 канала” считает, что ситуация может привести к потере лицензии. А следовательно, без работы может оказаться полутысячный коллектив, а Украина - подтвердить статус государства, в котором сворачиваются свободы.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивыми” обвинение сотрудников “5 канала” в его адрес. "Уважаемые господа журналисты “5 канала”, с удивлением ознакомился с обнародованным накануне открытым письмом, где вы меня обвиняете в давлении на ваш канал. Решительно опровергаю изложенное в этом письме", - цитирует сайт “5 канала” слова В.ХОРОШКОВСКОГО, который требует публично предоставить доказательства или объяснить причину и назвать инициаторов, как он высказался, "потока неправды".