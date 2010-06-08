Журналисты требуют приостановить полномочия Хорошковского

Журналисты телеканала TBi требуют создания независимой парламентской комиссии по вопросам расследования злоупотреблений служебным положением со стороны председателя СБУ и члена Высшего совета юстиции Валерия ХОРОШКОВСКОГО в интересах собственного бизнеса.

Об этом гвоорится в открытом заявлении журналистов телеканала TBi, переданном УНИАН сегодня.

Также, журналисты требуют приостановки полномочий В.ХОРОШКОВСКОГО на время расследования, введения общественного контроля за формированием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с целью недопущения в ее состав лоббистов клановых интересов, а также прекращения использования судебной системы с целью уничтожения независимого медиапространства в Украине.

В заявлении отмечается, что журналисты телеканала TBi поддерживают обращение своих коллег из «5 канала» о попытках председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО уничтожить независимые медиа. “Сам В.ХОРОШКОВСКИЙ в заявлении собственному агентству «Украинские новости» требует от журналистов при всем народе предоставить доказательства обвинений. Вот они: Как известно из медиа, Валерий ХОРОШКОВСКИЙ является владельцем Inter Media Group, а его супруга эту группу возглавляет. Он же является председателем СБУ и членом Высшего совета юстиции, от которого зависит судьба каждого судьи. Это прямой и не скрываемый конфликт интересов”, - говорится в заявлении.

Журналисты утверждают, что СБУ, возглавляемая В.ХОРОШКОВСКИМ, незаконно вмешивалась в работу независимого регулирующего органа - Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, требуя от Нацсовета предоставить документы по конкурсу.

“Эти же документы появились потом в суде и подавались компаниями группы «Интер». Сами эти компании не обращались за документами в Национальный совет”, - говорится в заявлении.

“Мы утверждаем, что у Валерия ХОРОШКОВСКОГО - явный конфликт интересов, который приводит к использованию служебного положения в интересах одной медиа-группы, пытающейся монополизировать рынок незаконным способом, вводя суды в заблуждение. В конкурсных условиях на проведение этого конкурса отмечалось, что в нем имеют право принимать участие телеорганизации, цель которых «создание технических предпосылок равенства конкурентных возможностей», - отмечают журналисты.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, согласно письму Антимонопольного комитета Украины в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, получение лицензий крупными медиа-группами, в частности группой UA Inter Media Group, может изменить ситуацию на рынках телевизионных услуг и услуг по размещению телевизионной рекламы и иметь негативное влияние на конкуренцию. В заявлении напоминается, что Антимонопольный комитет рекомендовал при проведении конкурса учитывать его информацию с целью предотвращения монополизации. Согласно статье 46 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» рекомендации органов Антимонопольного комитета Украины подлежат обязательному рассмотрению органами или лицами, которым они предоставлены.

Также журналисты отмечают, что судебное разбирательство о лишении их канала частот вещания проходило с многочисленными процедурными нарушениями, что вынуждает их считать, что суд не был беспристрастным. Среди многих фактов, которые, по мнению журналистов, свидетельствуют о предубежденности, они отмечают, что по закону в административных делах запрещается распределение дел в «ручном режиме», а состав коллегии должен определяться исключительно автоматизированной системой. Коллегия в данном случае была сформирована «вручную» в нарушение ст.З 15/1 Кодекса административного судопроизводства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, суд удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5 каналу». По словам члена наблюдательного совета «5 канала» народного депутата Юрия СТЕЦЯ, суд вынес решение полностью удовлетворить требования истца, которыми были представители медиа-холдинга U.A.Inter Media Group, и признал решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот «5 каналу» недействительным. «По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала TBi и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ.

Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что исполнит решение суда в конфликте между медиа-холдингом U.A.Inter Media Group и «5 каналом» и каналом ТВi.

В заявлении по этому поводу отмечается, что конфликтная ситуация, которая возникла в связи с январским конкурсом на свободные частоты, продолжается уже полгода. “Для Национального совета обязательным будет выполнение его решения, потому что он всегда строил свою деятельность на принципах законности, защиты и содействия развитию телерадиоорганизаций Украины”, - отмечается в сообщении.

Национальный совет отмечает, что только при соблюдении закона, честной, открытой, прозрачной и равной конкуренции можно будет говорить о цивилизованном процессе развития телерадиосферы. Обращаясь к участникам процесса, Национальный совет призывает четко и честно разделять свободу слова и существования независимых СМИ; развитие медиабизнеса и прозрачность медиасобственности; соблюдение действующего законодательства и соблюдение законности при получении лицензий для развития телеканалов.

7 июня редакционный совет “5 канала” обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет председатель СБУ, член Высшего совета юстиции, В.ХОРОШКОВСКИЙ, владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group. Эта группа обжаловала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые достались по большей части каналу TBi и “5 каналу”. Редакционный совет “5 канала” считает, что ситуация может привести к утрате лицензии. А следовательно без работы может остаться полутысячный коллектив, а Украина - подтвердить статус государства, в котором свертываются свободы.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивыми” обвинения работников “5 канала” в свой адрес.