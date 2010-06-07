"5 канал" просит Януковича: защитите от Хорошковского

Глава Службы безопасности Украины и член Высшего совета юстиции Валерий Хорошковский пытается уничтожить "5 канал". Об этом говорится в открытом письме Редакционного совета телеканала Президенту Виктору Януковичу, переданном УНИАН.

"По требованию собрания полутысячного коллектива "5-го канала" мы, представители Редакционного совета, вынуждены обратиться к Вам, как к гаранту Конституции, с открытым письмом ввиду вероятности уничтожения нашего канала.

В связи с беспрецедентной ситуацией вокруг судебного процесса, участником которого вынужденно оказался наш канал, мы нуждаемся в Вашей личной защите и просим о встрече для озвучивания нашей позиции... За Вашей спиной действующий глава Службы безопасности Украины, член Высшего совета юстиции, известный бизнесмен Валерий Хорошковский, интересы которого связывают с телеканалами группы "Интер", предпринимает попытки уничтожить "5-й канал" путем отмены судом решения конкурса о выделении частот Нацсоветом телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г., с последующей потерей лицензии.

В результате преследования госчиновником собственных интересов 500 работников "5-го канала" окажутся под угрозой потери работы, а Украина в очередной раз подтвердит статус страны, в которой сворачиваются свободы. По нашему мнению сейчас только Вы можете помочь господину Хорошковскому разграничить собственные бизнес-интересы и интересы государственные.

Мы не хотим, чтобы наши действия были расценены как давление на правосудие, поэтому иного пути, кроме обращения к Вам с открытым письмом, просто не видим. Ведь в своей деятельности журналисты "5-го", прежде всего, придерживались объективности, прозрачности и беспристрастности. Возможно Вам, декларируя стандарты европейской демократии, удастся разъяснить определенным государственным чиновникам, как на практике придерживаться стандартов свободы слова и равенства возможностей", - говорится в обращении.

Документ подписали Иван Адамчук, Павел Кужеев, Владимир Мжельский, Роман Чайка, Святослав Цеголко, Ольга Сницарчук.