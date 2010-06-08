В БЮТ предупредили Януковича: на Страшном суде с него спросят

В БЮТ возмущены тем фактом, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ за счет бюджетных средств совершает частные поездки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на народного депутата Андрея ШКИЛЯ.

В пресс-службе напомнили, что ряд СМИ распространил информацию, что настоящей целью поездки В.ЯНУКОВИЧА вместе с его сопровождением 6 июня в Грецию были посещение горы Афон, поскольку украинский президент так и не провел встречи с премьер-министром Греции. То есть речь идет о туризме за государственный счет, отмечают журналисты.

«Очень хорошо, что в Украине есть Президент, который считает необходимым посещать религиозные храмы и святые места. Однако вполне очевидно, что такой напуск религиозности используется для настойчивого политического пиара, что является проявлением лицемерия. Еще полбеды, когда это делается за собственные средства, но совсем другое дело, когда ЯНУКОВИЧ совершает частное паломничество за государственные средства - то есть влезает в карман каждому гражданину», - заявил А.ШКИЛЬ.

Народный депутат отметил, что «каждому христианину известно, что красть государственные средства – это большой грех и прямое нарушение заповеди Божьей «Не кради».

«Если ЯНУКОВИЧ еще может надеяться, что избежит ответственности на земле, то на Страшном суде за это его непременно спросят», - резюмировал народный депутат.