Прокурором Запорожской области назначен «донецкий»

Прокурором Запорожской области назначен экс-прокурор Макеевки Вячеслав ПАВЛОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, накануне новый руководитель был представлен коллективу прокуратуры Запорожской области заместителем генерального прокурора Евгением БЛАЖИВСКИМ. Приказ о назначении В.ПАВЛОВА 1 июня подписал генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Справка УНИАН. 39-летний В.ПАВЛОВ, уроженец города Енакиево Донецкой области. В 1996 г. закончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого, после чего работал в органах прокуратуры. С апреля 2007 по июнь 2010 занимал должность прокурора Макеевки.