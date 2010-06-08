Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не намерен покидать свою должность в Кабинете министров, пока не будет достигнут результат в проведении экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на в эфире телеканала ICTV.

«Вы знаете, я не такой легкий парень, чтоб прийти, немного здесь покрутиться, посмотреть…» - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день еще рано оценивать реформаторские действия правительства, поскольку оно не проработало даже 100 дней. «Дайте немного времени. Правительство еще 100 дней не проработало», - заявил С.ТИГИПКО, отметив, что и правительство, и Президент настроены на реформы.

«Если Президент берет на себя ответственность и возглавляет комитет по вопросам реформ и дважды его собирает, тут надо любыми усилиями держаться и давать конкретный результат. Достигну результат – после этого пойду. Если нет – буду ждать и терпеть», - заявил ТИГИПКО.