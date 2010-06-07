Затулин: отказа Верховной Рады от НАТО может быть недостаточно

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН считает принятие украинским парламентом проекта закона о внешней и внутренней политике страны положительным. При этом отмечает, что для снятия с повестки дня вопроса о вступлении Украины в НАТО было бы последовательнее провести референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат Госдумы сказал на международном круглом столе «Украина и Россия: новое взаимодействие», проходящего сегодня в Ялте в рамках фестиваля «Великое русское слово».

«Мы отмечаем тот факт, что принят в первом чтении закон об основах внутренней и внешней политики. И когда речь идет о внешнеполитическом позиционировании Украины, в этом законе более нет иррационального стремления во что бы то ни стало вступить в Североатлантический Альянс, но разве не более последовательно было бы провести не просто голосование в Верховной Раде, а референдум, чтобы закрыть этот вопрос не только для нынешнего состава Верховной Рады, но и на перечень лет вперед», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с. г. Верховная Рада приняла за основу предложенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона “Об основах внутренней и внешней политики”.

В своем законопроекте “Об основах внутренней и внешней политики” В.ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет приобретения членства в НАТО.

Также Президент предлагает определить приоритетной основой внешней политики приобретение нашим государством членства в Европейском Союзе.