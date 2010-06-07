Леся Гонгадзе хочет поговорить с Януковичем об убийстве ее сына

Леся Гонгадзе хочет встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем. Она намерена обсудить с ним расследование дела по убийству ее сына. Об этом мать убитого журналиста заявила в интервью Deutsche Welle.

В последний раз в прокуратуру Леся Гонгадзе ездила три месяца тому назад, когда получила образцы таращанского черепа для частной экспертизы. С тех пор никаких сообщений и звонков от следователей не было, рассказывает мать журналиста. О каких-то сдвигах в расследовании ей ничего не известно, сказала Леся Гонгадзе, комментируя недавние заявления докладчиков ПАСЕ. В конце прошлой недели те сообщили для прессы, что в генпрокуратуре Украины им пообещали, что «буквально на днях к сведению широкой общественности будет донесено, кто стоит за этим преступлением».

Мать журналиста сомневается, что будут названы фамилии. Ждать сенсации не стоит, отметила она. Гонгадзе в который раз отметила, что все зависит в первую очередь от президента, поэтому она намерена встретиться с ним: «Я хочу попасть к президенту и переговорить с ним, чтобы поставить точку в этом деле. У меня есть свои выводы и секреты с генпрокуратурой, которые я разглашать не могу. Надеюсь, что президент прислушается к моим предложениям и выводам, потому что уже 10 лет прошло», - говорит Леся Гонгадзе.

Она прибавила, что в свое время встречалась с президентом Кучмой, неоднократно с Ющенко, но с Януковичем встреч еще не было. Напомним, по делу убийства Георгия Гонгадзе осуждены три исполнителя, а основной подозреваемый Алексей Пукач находится под следствием. В ПАСЕ дело не считают законченным, пока не будут названы имена заказчиков преступления.