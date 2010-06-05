Литвин озвучил свою национальную идею

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает определить основной национальной идеей сохранение народа Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, пребывая сегодня в Сумской области, он заявил, что для поднятия медицины на надлежащий уровень необходимо сделать несколько шагов на законодательном уровне.

«Для начала на законодательном уровне нужно принять решение о том, чтобы все государственные должностные лица, все государственные деятели и государственные служащие лечились исключительно в Украине, тогда в больницах будет необходимое оборудование и надлежащий уровень обеспечения медицины», - сказал В.ЛИТВИН на пресс-конференции.

Так, по его словам, лишь в Сумской области для обеспечения потребностей здравоохранения не хватает 430 млн. грн., а чтобы обеспечить в соответствии с определенными стандартами образование, в области не хватает 180 млн. грн.

Председатель Верховной Рады подчеркнул необходимость прекращения поисков разного рода национальных идей и предложения их стране. «Необходимо определить основной национальной идеей Украины сохранение народа, начиная с младенца и заканчивая пожилыми людьми», - отметил он.

Говоря о проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, В.ЛИТВИН сообщил, что сейчас он ведет диалог с Министерством здравоохранения относительно создания в Украине Центра трансплантации костного мозга и приобретения для каждого областного центра сепараторов крови. Руководитель парламента обратил внимание на то, что, по официальной статистике, в Украине есть 10 тысяч коек для онкобольных, которые заняты в год 343 дня - свободными они не бывают.

По мнению председателя Верховной Рады, необходимо максимально возможные ресурсы сконцентрировать и направить на охрану здоровья людей в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов относительно развития благотворительности в Украине, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что «благотворительность в нашей стране будет тогда, когда будет чувствоваться реальная государственная политика в этой сфере, когда люди будут видеть, что государство осознает проблему, прилагает усилия к ее решению, тогда они будут сами включаться в благотворительные проекты».

«Должен сработать принцип: не делай, как я сказал, а делай, как я», - отметил он.

Кроме официальной политики, власть, по мнению В.ЛИТВИНА, «должна демонстрировать милосердие и опекать те или иные медицинские центры, помогать и поддерживать - все это вернется к ней сторицей». Председатель Верховной Рады выразил уверенность в том, что Украине необходимы четкий закон о благотворительности, который предоставлял определенные преференции людям, занимающимся этим благородным делом, поскольку на одном милосердии строить эту работу тяжело.

В.ЛИТВИН обратил внимание на важность развития волонтерского движения, и напомнил, что 13 апреля Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Этот законопроект был подан в рамках подготовки к Евро-2012, отметил руководитель парламента, но, «вместе с тем, на эту проблему нужно смотреть шире: Евро завершится, а волонтерское движение останется».

«Нам нужно поддержать энтузиастов этого движения, которые должны иметь определенные гарантии, определенные возможности для того, чтобы свое неравнодушие, свои сердца они вкладывали, понимая, что государство ценит их деятельность», - отметил он. При этом В.ЛИТВИН выразил надежду, что до конца июня такой закон будет принят окончательно.