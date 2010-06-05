Экс-бютовец защищает судебную реформу Януковича

Судебная реформа должна привести статус Верховного Суда Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины. При этом будет учтена позиция Конституционного Суда о неконституционности института повторной кассации, пишет в статье для еженедельника «Зеркало недели» заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам судебной реформы Андрей ПОРТНОВ.

«Верховный Суд Украины наконец начнет выполнять свою главную функцию - обеспечение единства судебной практики, рассматривая дела, в которых имело место неодинаковое применение норм судами кассационной инстанции. Вместе с тем, Верховный Суд Украины сможет принимать решение, которое будет окончательным и обязательным не только для сторон в деле, но и на всей территории Украины для применения во всех правоотношениях, возникающих в государстве», - убежден А.ПОРТНОВ.

Он уверен, что судебная реформа должна привести статус Верховного Суда Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

«В связи с этим количество судей Верховного Суда Украины постепенно, с выходом судей в отставку или переходом в другие суды, будет сокращено. Их останется примерно столько же, сколько в новообразованном Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Верховный Суд Украины будет состоять из двадцати судей», - пишет А.ПОРТНОВ.

Кроме того, по его словам, будет изменена система назначения судей. «В процедуре назначения судей глава государства впервые предлагает механизм, который позволит любому талантливому человеку, даже из самого глухого села, без знакомств и связей, на прозрачной конкурентной основе стать судьей, сдав анонимный экзамен под прямую видеофиксацию этого процесса в Высшей квалификационной комиссии судей Украины», - отмечает А.ПОРТНОВ.

«Проект также предусматривает существенное усиление роли судейского самоуправления в системе судоустройства и повышение значимости и независимости органов, играющих основную роль в вопросах судейской карьеры и ответственности, - Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Механизм формирования этих органов обеспечит представительство в них большинства судей, необходимость чего неоднократно подчеркивали международные эксперты», - пишет А.ПОРТНОВ.