Янукович - об угрозе своей жизни: есть задокументированные факты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что есть объективные факты, которые вынуждают государственную охрану принимать в отношении него беспрецедентные меры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, почему последние мероприятия с участием Президента сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности.

«Я вам скажу, что лично я ничего не боюсь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что всегда шел к людям, всегда был открытым.

«Но так как мне сообщают органы государственной охраны, те угрозы, которые сегодня существуют, они обязаны на них реагировать, и я не могу их подменять. Мне это неприятно... Лично... Это чувствовать, слышать и тому подобное, но такая ситуация существует», - сказал Президент.

По его словам, существуют задокументированные серьезные факты, есть предостережения, на которые охрана обязана реагировать.

В то же время он отказался уточнять, есть ли непосредственная угроза его жизни. «Я все сказал», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.