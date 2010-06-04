Яценюк подытожил 100 дней своей оппозиции

Народный депутат, лидер партии “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает приоритетными развитие предпринимательства, АПК и инфраструктуры.

Об этом он сообщил во время презентации «100 дней оппозиции» «Правительства перемен», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подверг критике за отсутствие четких приоритетов представленную 2 июня властью Программу экономических реформ.

При этом он отметил: «Не может быть в стране десятки приоритетов. «Все» в этом случае означает «ничего». По его словам, «в программе реформ нет важнейшего: где точки роста Украины?»

Лидер «Фронта перемен» представил свой взгляд на сферы, развитие которых обеспечит экономический подъем Украины в краткосрочной перспективе.

По его мнению, ключевые точки роста - это предпринимательская инициатива, развитие аграрного сектора и перестройка современной инфраструктуры: «Это три цели, которые мы ставим перед властью и которые должны быть реализованы на протяжении 2010-2011 годов».

Говоря о стимулировании развития бизнеса, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что, согласно принятому недавно закону, сроки налоговых проверок увеличены вдвое. Кроме этого, он отметил, что планируется ввести начисление налогов непрямыми методами.

По его мнению, власть готовит мощную фискальную машину по выжиманию налогов, о чем свидетельствуют цифры. По его словам, “если на модернизацию ГНА в бюджете предусмотрены 90 млн. грн., то на поддержку малого и среднего бизнеса – лишь 700 000 грн.”. «Налоговые каникулы закончились, не начавшись», - резюмировал А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что днем ранее Партия регионов отказалась внести в повестку дня заседания Верховной Рады 5 законопроектов, направленных на облегчение условий ведения бизнеса.

По его мнению, для стимулирования предпринимательства парламент должен поддержать оппозиционные законопроекты по: сокращению перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, и количеству контролирующих органов; введению налоговых каникул для малого бизнеса; усилению ответственности за препятствие предпринимательской деятельности; по стимулированию молодежи, которая занимается предпринимательской деятельностью; по обеспечению молодежи первым рабочим местом.

Лидер «Фронта перемен» считает, что важной предпосылкой реализации экономических планов является сокращение расходов на содержание государственного аппарата: «Мы требуем сократить на 45% все расходы, связанные с содержанием Президента, Верховной Рады. Это лишь на 20% меньше, чем было израсходовано в прошлом году».

Он напомнил, что 2 июня Партия регионов отказалась включить соответствующий законопроект его авторства в повестку дня Верховной Рады, вопреки указу Президента, которым предусматривается снижение расходов на содержание госаппарата на 20%.