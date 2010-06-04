У Ющенко увидели, что Янукович «приближает свой политический конец»

«Наша Украина» заявляет, что, отдаляясь от народа, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ “лишь приближает свой политический конец”.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении “Нашей Украины”, ограничение прав оппозиции на протестные акции возле дворца «Украина» в Киеве со всей очевидностью показало, что “окружение ЯНУКОВИЧА «стерилизует» вокруг него пространство – чтобы, не дай бог, новый глава государства не увидел реальное отношение большинства украинцев к нему, а сам действующий Президент панически боится собственного народа”.

“И это уже не первый случай, когда такая стерилизация переходит границы здравого смысла.

На пресс-конференции к Президенту теперь ходят только отфильтрованные чиновниками журналисты, которые должны писать лишь то, что скажут на Банковой. Ради имитации поддержки ЯНУКОВИЧА Галичиной на акции во Львов привозят «сторонников» из Донбасса, которые не могли даже несколько слов связать на украинском языке. Социологические исследования подменяются взятыми с потолка цифрами, которые должны иллюстрировать «всенародную поддержку курса ЯНУКОВИЧА», - заявляют в “Нашей Украине”.

“Неадекватность действий новой власти не секрет для мирового содружества. Украина вновь оказалась в центре внимания мира как страна, где грубо ограничиваются основные демократические свободы. Именно на это было указано, в частности, во время разговора Госдепартамента США с временным поверенным Украины в США и представителями делегация Мониторингового комитета ПАСЕ в разговоре с АЗАРОВЫМ”, - отмечают авторы заявления.

Как подчеркивают в “Нашей Украине”, “даже убегая от избранников народа во дворец «Украина», ЯНУКОВИЧ еще больше отгораживается от своих избирателей дополнительными кордонами милиции. Проведение этого действа парализовало практически весь центр столицы в связи с существенными ограничениями в движении транспорта и пешеходов. Дошло до того, что руководители столичных рекламных агентств получили письменную просьбу очистить от коммерческой рекламы территории, прилегающие к дворцу “Украина”.

По убеждению авторов заявления, “в случае, если эта тенденция будет иметь развитие, может дойти до того, что новый глава государства будет передвигаться по стране инкогнито, тайно будет подписывать указы, тайком от всех будет провозглашать свои «послания» для ограниченного числа своих специально отобранных сторонников на конспиративных квартирах, во дворцах приближенных к нему олигархов.

Мы уже не говорим о том, что отказ выступать в Верховной Раде с ежегодным посланием, как об этом заявила его фактический спикер Анна ГЕРМАН, прямо противоречит положением п. 8 ст. 85 и п. 2 ст. 106 действующей Конституции Украины, ограничивает полномочия и принижает значение высшего законодательного органа”.

“Однако побег от собственного народа не освободит действующего Президента от ответственности перед ним”, - заявляет «Наша Украина».