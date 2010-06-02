Зоопарк хотят отобрать у Черновецкого

В Министерстве охраны природной окружающей среды Украины не исключают, что будут настаивать на выведении зоопарков из подчинения городских органов власти и Министерства культуры и туризма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель начальника Государственной заповедной службы Игорь ИВАНЕНКО.

Он назвал ситуацию с гибелью животных в Киевском зоопарке беспрецедентной. По словам И.ИВАНЕНКО, Минприроды уже обратилось к правоохранительным органам, научным работникам, санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным службам контроля с целью ее исследования. Министерством также создана комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты по содержанию животных в неволе, директора украинских зоопарков. Результаты работы комиссии по детальному изучению ситуации будут обнародованы до 15 июня.

И.ИВАНЕНКО не исключил, что Минприроды будет настаивать на выведении Киевского и других зоопарков из подчинения городской власти и Министерства культуры и туризма.

«Зоопарк ценен как заповедная территория, на которой находится уникальный дендрологический комплекс, редкие и типичные для Украины виды животных, многие из которых занесены в Красную книгу Украины. Все это – сфера деятельности Минприроды», – подчеркнул И.ИВАНЕНКО.

Директор Департамента природных экосистем и биобезопасности Николай МОВЧАН отметил, что зоопарки должны служить не только в качестве мест массового отдыха, но и выполнять функцию воссоздания животного и растительного мира.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля этого года в столичном зоопарке умер индийский слон Бой, а 26 мая – верблюдица Майя, также от отравления пострадали яки. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие работники предприятия, освобожденные за финансовые злоупотребления. В прошлое воскресенье, 30 мая, в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона по кличке Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", ее также отравили.

В свою очередь в столичной милиции заявили, что ни одна из смертей животных, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлениями.