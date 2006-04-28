О коалиции с Януковичем Бессмертный сказал ”вряд ли”

Председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что политсовет «Нашей Украины» вряд ли примет решение о создании коалиции с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о начале переговорного процесса со всеми политическими силами, которые прошли в парламент.

По его словам, сегодня в 15.00 начнется заседание политсовета “Нашей Украины”, и не исключено, что на нем может быть рассмотрен этот вопрос.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, вряд ли целесообразно сегодня говорить о том, что «кому-то удастся склонить политсовет к тому, что он изменит свою позицию относительно формирования помаранчевой коалиции». Он считает, что «уже поздно» это делать.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил, что работа над созданием демократической коалиции «зашла слишком далеко для того, чтобы поворачиваться на 180 градусов и двигаться в обратном направлении».

Он подчеркнул, что сегодня три политические силы - «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины – разрабатывают программу деятельности, регламент и основы внешней и внутренней политики коалиции. По его словам, периодически проводятся межпартийные консультации.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что к началу работы первой сессии новоизбранной Верховной Рады необходимо предложить «серьезный предметный документ».

Отвечая на вопрос о возможности присоединения к тройке будущих участников коалиции Партии регионов, Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал мнение, что это вопрос «не обсуждался нигде». По его словам, он не подлежит обсуждению.

Он подчеркнул, что сегодня главное - согласовать программу и регламент коалиции, а уже потом «наступит время для распределения ответственности».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил убеждение, что после того, «как будет понятно, как и что делать, проблема, кто будет это делать, является не настолько важной».

По его мнению, программа деятельности коалиции крайне необходима, поскольку политики сначала «говорят одно, а делают совсем другое».

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ 27 апреля на своей первой после парламентских выборов пресс-конференции заявил о том, что «на правах победителя на парламентских выборах партия может и должна начать активные переговоры относительно создания коалиции на основе тех постулатов, которые обеспечили поддержку миллионов избирателей Украины».

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что наиболее эффективной будет коалиция Партии регионов и блока «Наша Украина». Однако, по его словам, ради создания такой коалиции Партия регионов не откажется от получения должности премьер-министра и реализации программных положений, которые касаются членства Украины в НАТО и предоставления русскому языку статуса второго государственного языка.