Азаров идет дорогой Тимошенко? (рейтинг решений новой власти)

Еженедельник «Комментарии:» составил рейтинг экономических решений новой власти, которые она, будучи в оппозиции, настойчиво критиковала.

1. Сотрудничество с МВФ.

В октябре 2009 года в то время народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ заявлял: «Мы должны констатировать, что программа сотрудничества с МВФ оказалась неэффективной, и в этой ситуации не остается ничего другого, как считать помощь МВФ политически мотивированной, финансированием одного из кандидатов в президенты». Немногим более чем через полгода правительство Н.АЗАРОВА ожидает приезда миссии МВФ для подписания нового соглашения, которым будет предусмотрено предоставление Украине 19–20 млрд. дол. сроком на 2–2,5 года.

2. Повышение акцизов.

В сентябре 2009 года в то время народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН говорила: «БЮТ предлагает повысить акцизы на табачные изделия, алкогольные напитки, а также на горюче-смазочные материалы... Если мы пойдем на повышение цен, оно съест все повышения зарплат и пенсий. Партия регионов никогда на это не пойдет». В мае 2010 Верховная Рада принимает Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)». Законом повышается акциз на бензин, табак и спиртные напитки. По подсчетам Виталия ХОМУТЫННИКА, при этом цены на основные группы товаров повысятся на 10-30%.

3. НДС-облигации.

В декабре 2008 года Анатолий КИНАХ так комментировал предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно возмещения НДС гособлигациями: «Промышленники и предприниматели возмущены таким решением, ведь ценными бумагами невозможно пополнить оборотные средства, за них невозможно купить сырье, их невозможно направить на выплату заработной платы»

В марте 2010 года правительство Н.АЗАРОВА принимает принципиальное решение всю просроченную задолженность по возвращению НДС погашать гособлигациями. Выпустить облигации планируется до 1 июля 2010 года. Предварительные условия: срок 5 лет, ставка прибыльности - 5,5% (у Ю.ТИМОШЕНКО было 14%).

4. Ухудшение показателей оплаты труда бюджетникам.

В декабре 2008 народный депутат от Партии регионов, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА возмущался: «Мы категорически против того, что для бюджетников тариф первого разряда будет ниже минимальной заработной платы. Правительство просто не выполняет взятые на себя обязательства».

В апреле 2010 правительство Н.АЗАРОВА оставляет за собой право устанавливать размер должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки независимо от размера минимальной зарплаты (п. 3 Переходных положений Бюджета-2010).

5. Предоставление государственных гарантий.

В декабре 2009 года Н.АЗАРОВ заявлял: «Правительство Ю.ТИМОШЕНКО продолжает избирательную раздачу государственных гарантий. Я уверен, что предоставлять кредиты под госгарантии может только Верховная Рада».

В апреле 2010 года ВР принимает правительственный проект бюджета на текущий год, в ст. 13 которого предусмотрено, что в 2010 году за Кабмином остается право предоставлять государственные гарантии на сумму 45 млрд. грн.

6. Данные о росте ВВП.

В феврале 2009 года в то время народный депутат от Партии регионов Ирина АКИМОВА обвиняет правительство Ю.ТИМОШЕНКО: «Сокрытие информации, тем более в период кризиса, - это преступление против страны. Это абсолютно кричащий факт, потому что доступность статистической информации для любого гражданина - это первый главный принцип демократического государства»

В мае 2010 года Кабмин отказывается от планов вернуться к ежемесячному подсчету ВВП, сославшись на методологию Евросоюза и Международного валютного фонда.

7. Рекапитализация «проблемных» банков.

В апреле 2009 года Н.АЗАРОВ обвиняет правительство Ю.ТИМОШЕНКО: «Принятый Кабинетом министров сценарий рекапитализации, когда государство в обмен на деньги получает акции банков, является необоснованным перекладыванием финансовой ответственности с владельцев банков на всех налогоплательщиков».

В мае 2010 года экспертный совет при Кабмине предварительно одобряет ходатайство Правления НБУ рекапитализировать «Надра Банк». Правительство Н.АЗАРОВА собирается влить в банк 5 млрд. грн. в обмен на 50%+1 акция.

8. Выплата дивидендов.

В сентябре 2009 года Вячеслав БОГУСЛАЕВ заявляет: «В ближайшие пять лет никаких дивидендов быть не должно, а прибыль нужно вкладывать в возобновление основных фондов, которые изношены на 80%».

Апрель 2010-го. В Бюджете-2010 появляются изменения к Закону «Об акционерных обществах», согласно которым АО в обязательном порядке предлагается выплатить в качестве дивидендов не менее 30% прибыли, заработанной в предыдущие годы.

9. Средства Стабилизационного фонда

В марте 2010 г. Н.АЗАРОВ утверждает: «Правительство исказило приоритеты, очерченные законом о бюджете. Изменение направлений выделения средств Стабфонда происходило без согласования с комитетами Рады. Поэтому Партия регионов выступает за пересмотр порядка наполнения и использования средств Стабилизационного фонда только по целевому назначению, под жестким контролем общества».

В апреле 2010 г. в бюджете-2010 предусмотрено создание Стабилизационного фонда в размере 30 млрд. грн., средства которого (кроме Евро-2012, вооружения, шахт и пр.) могут направляться на «другие расходы».

10. Уровень госдолга.

В сентябре 2009 года И.АКИМОВА заявляла: «349 млрд. грн. — это обман! На конец 2009 года уровень госдолга уже составляет 330 млрд. А в 2010 году планируется финансировать дефицит в объеме 47 млрд. грн. и выдать госгарантии в объеме 43 млрд. грн.».

В апреле 2010 г. Верховная Рада принимает бюджет, согласно которому объем государственного долга на конец 2010 года предусматривается в сумме 308 млрд. грн. При этом Кабмин планирует привлечь свыше 100 млрд. грн. заимствований. Госдолг по состоянию на начало 2010 года был 318 млрд. грн.